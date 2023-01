Willem Dafoe se une a "Nosferatu" la nueva película de Robert Eggers

En la nueva reinvención, Nosferatu es una historia gótica de obsesión entre una joven embrujada (Depp) en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania (Skarsgard) que la acecha, trayendo consigo un horror indescriptible. Se desconoce a quién interpretará Dafoe.

El proyecto no solo reúne a Eggers y Dafoe, quienes trabajaron juntos en El Faro y El hombre del norte, el proyecto es un momento de círculo completo para Dafoe, quien obtuvo una nominación al Oscar interpretando a la criatura Nosferatu en La sombra del vampiro (2000). El film que recreaba el rodaje de la Nosferatu original, con John Malkovich encarnando al director Friedrich Wilhelm Murnau y Dafoe al intérprete de Orlok, Max Schreck.

Los próximos proyectos de Dafoe incluyen dos películas de Yorgos Lanthimos, Poor Things y And, así como Asteroid City de Wes Anderson y el thriller francés The Man in the Basement. También tiene Inside de Vasilis Katsoupis y Dead for a Dollar de Walter Hill. Sus proyectos recientes incluyen Nightmare Alley de Guillermo del Toro y su regreso como el duende verde en Spider-Man: No Way Home de Marvel.