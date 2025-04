Películas sobre los Beatles: confirmaron oficialmente el elenco y cuándo se estrenaran

“Llevaba años intentando hacer una película, pero finalmente me rendí” porque sentía que “la historia era demasiado extensa para una sola película” y que una serie de televisión no le parecía del todo adecuada. “Tenía que haber una manera de contar esta historia épica para una nueva generación… Les aseguro que aún queda mucho por explorar y creo que encontramos la manera de hacerlo”.

Los actores luego citaron a “Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band” y dijeron: “Es maravilloso estar aquí, ciertamente es emocionante, son un público encantador, nos gustaría llevarlos a casa con nosotros”.

