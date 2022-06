Al Pacino propone a Timothée Chalamet como su reemplazo en una posible secuela de Heat

En el United Palace Theatre se celebró una proyección especial de Heat, donde además de distribuirse copias de su secuela en versión novelada asistieron algunos de los responsables del film: los actores Al Pacino y Robert De Niro y el productor Art Linson. Mann no pudo ser de la partida por haber dado positivo por coronavirus y no ha podido desplazarse de Italia. La película fue introducida, aún así, por un vídeo del director: “Me decepciona no estar con vosotros esta noche. En 1994 le dije a Art que produjera mi guion y encontrara director, porque tal vez ya no le dirigiría. Me dijo que estaba loco, así que todo es culpa suya”, recordó Mann, según revela el portal Deadline.