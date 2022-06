Combatiendo la ola polar: 5 películas para no salir de casa

His House

his-house-pelicula-de-terror-netflix.jpg "His House" Netflix

“Llevas a tus fantasmas a todas partes” dice uno de los protagonistas, y no podría ser más acertada la frase. "His House" cuenta la historia de una pareja de refugiados de Sudan del Sur, en Inglaterra que deberá superar la prueba y demostrar que pueden adaptarse a su nueva vida. Dirigida por Remi Weekes y protagonizada por Wunmi Mosaku, Sope Dirisu y Matt Smith. Disponible en Netflix.

La hija oscura

La hija oscura Netflix

Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda se ve consumida por una joven madre y su hija mientras las observa en la playa. Intrigada por su atractiva relación (y por su estridente y amenazante familia), Leda se siente abrumada por sus propios recuerdos del terror, la confusión y la intensidad de la maternidad temprana. Un acto impulsivo lleva a Leda al extraño y ominoso mundo de su propia mente, donde se ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco convencionales que tomó como madre joven y a sus consecuencias. Dirigida por Maggie Gyllenhaal, esta protagonizada por Olivia Colman, Jessie Buckley, Ed Harris y Dakota Johnson, esta nominada a Mejor Actriz Protagónica y Mejor Guión Adaptado, entre otras. Disponible en Netflix.

A History of Violence

A history of violence New Line Cineman

Tom Stall vive tranquilamente con su mujer y su hijo en un pequeño pueblo de Indiana, donde casi nunca pasa nada. Pero un día, tras evitar un robo en su restaurante, no sólo es considerado un héroe por todos, sino que además atrae la atención de los medios de comunicación. En estas circunstancias, recibe la extraña visita de alguien que asegura conocer su pasado. Dirigida por David Cronenberg la cinta esta protagonizada por Viggo Mortensen, Maria Bello, William Hurt y Ed Harris. Disponible en HBO Max.

Sinister

Sinister.jpg Blumhouse

Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia. La cinta de 2012 esta dirigida por Scott Derrickson y fue protagonizada por Ethan Hawke, James Ransone, Juliet Rylance y Vincent D'Onofrio. Disponible en Amazon Prime Video.

Midsommar

Midsommar.webp A24

Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Dirigida por Ari Aster fue una de las sorpresas del 2019. Esta protagonizada por Florence Pugh, Jack Reynor y Will Poulter. Disponible en Netflix,