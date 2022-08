El Señor de los Anillos: Peter Jackson quiso olvidar todo su trabajo en las películas

“Cuando hicimos las películas de El Señor de los Anillos , siempre sentí que era la persona desafortunada que nunca llegó a ver una película inesperada”, dice Jackson. “Para cuando hubo proyección, estuve inmerso en ella durante cinco o seis años. Fue una gran pérdida para mí no poder verlos como todos los demás. De hecho, consideré seriamente ir a un tipo de hipnoterapia para que me hipnotizara y me hiciera olvidar las películas y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme y disfrutarlas. No lo seguí, pero hablé con [el mentalista británico] Derren Brown sobre eso y pensó que podía hacerlo”.