Emma Watson reveló cómo fue que se enamoró de uno de los actores de Harry Potter

Por su parte Tom Felton comenzó a filmar a los 14 años su rol como uno de los principales rivales del joven mago, Draco Malfoy. A pesar de que el personaje del actor era un villano, eso no impidió que Watson se enamorara de él.

"Entré en la sala donde dábamos clases particulares. La tarea que nos habían mandado era dibujar cómo pensábamos que era Dios, y Tom había dibujado a una niña con una gorra al revés en un skate. Y no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”, confiesa la actriz.

"Yo solía ir todos los días y buscaba su número en la hoja de grabaciones. Él era el número siete, y si su nombre estaba y le tocaba grabar conmigo, era un día muy emocionante. Él tenía tres años más que yo, así que él me decía: 'Eres como mi hermana pequeña’", cuenta Emma.

Han sido numerosas las veces que se les ha relacionado juntos pero ellos siempre han explicado que lo que hay entre ellos es una muy buena amistad. Así lo ha vuelto a confirmar el actor que interpretaba al chico de Slytherin, que destaca el vínculo que existe entre ellos:

"Creo que estaba en peluquería y maquillaje y alguien dijo algo como: 'Sí, ella estaba enamorada de ti'. Me volví muy protector. Siempre he tenido una debilidad por ella y eso continúa hasta el día de hoy. Siempre ha habido algo que es como, no sé, un vínculo", concluyó Tom Felton.