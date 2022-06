Ezra Miller quedaría fuera del universo de películas de DC luego del estreno de The Flash

Durante todo este proceso, Warner Bros. ha permanecido en silencio, esperando que las distintas polémicas del actor fueran diluyéndose. Pero ahora, según adelanta el portal especializado Deadline, el estudio "probablemente no mantendrá a Miller en el papel de The Flash en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz". "Esto significaría reemplazarlo en el futuro, pero todavía hay una inversión de 200 millones de dólares en juego con la primera película", añade la publicación.

Miller se unió por primera vez al universo de DC en 2016 en Batman vs Superman: Dawn of Justice, y más tarde aparecería también en Animales Fantásticos, otra franquicia importante de Warner Bros. Incluso ha tenido varios cameos en otras películas del universo DC. Es poco probable que llegados a este punto WB decida rehacer The Flash sin Miller; la película lleva mucho tiempo en desarrollo y ha constado mucho dinero.

Por ahora sabemos que The Flash se estrenará el 23 de junio de 2023 y seguramente será la última vez que lo tenga a Miller como protagonista.