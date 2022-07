James Cameron podría no dirigir las últimas películas de Avatar

Después de la primera película revolucionaria de la franquicia, Cameron decidió continuar la saga con cuatro historias más, la primera Avatar: The Way of Water, llega a los cines el 15 de diciembre de 2022. La tercera entrega aún no ha sido anunciada. pero está programado para ser lanzado en diciembre de 2024, ya que fue filmado de forma consecutiva con la secuela de Avatar.