Justin Lin será el encargado de dirigir la película live-action de One Punch Man

Muy popular tanto en Japón como en todo el mundo, One Punch Man sigue la historia de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a cualquier oponente con un solo golpe, pero busca encontrar un oponente digno después de aburrirse por la falta de desafíos en su lucha contra el mal.

Creado en 2009 por el artista japonés ONE como webcomic, One Punch Man rápidamente se volvió viral. En 2012, se publicó en Tonari no Young Jump Next de Shueisha con ilustraciones de Yusuke Murata junto con ONE. La serie se hizo enorme con ventas en todo el mundo por un total de más de 30 millones de copias. Desde entonces, la popularidad de One Punch Man ha dado lugar a una serie de anime de televisión aclamada por la crítica (puede verse en Netflix), así como al lanzamiento más reciente de un videojuego y un juego para dispositivos móviles.

Lin planeaba terminar la serie Fast and Furious y había comenzado la producción de Fast X cuando abandonó el proyecto por diferencias creativas que tenían que ver con el sistema de reescritura de guiones de la estrella Vin Diesel. Louis Leterrier intervino y está dirigiendo esa película. Lin había comenzado con la franquicia de The Fast and the Furious: Tokyo Drift, y Fast X habría sido su sexta película en la serie de mil millones de dólares.