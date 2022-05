"Los conspiradores": terminó el rodaje de la nueva película de Guillermo Francella

francella.jpg NA

Si no quiere que en su trabajo se enteren de una grave condición médica que adelantaría su retiro, debe llevar en sus vuelos comerciales unas valijas de Buenos Aires a Madrid sin hacer preguntas y sin contarle nada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Pero al querer conocer cuál es el contenido de las valijas, Alejandro se sumergirá en un mundo de intriga y corrupción que pondrá en riesgo su vida y a los que ama mientras intentará escapar del problema en el que se metió.

El elenco se completa con Pablo Rago, Andrea Frigerio, Guillermo Arengo y Carlos Portaluppi. En tanto, si bien estuvo algunos meses sin trabajar y sufrió la suspensión de varios proyectos a raíz de la pandemia, desde que pudo retomar sus compromisos, Francella no paró.

Grabó "Granizo" en Buenos Aires y en Córdoba; mientras que para Star+ grabó la serie El encargado, de Gastón Duprat y Mariano Cohn; y también va a tener una participación en Nada, una miniserie de los mismos creadores, protagonizada por Luis Brandoni.

Además, luego de varios cambios sobre la marcha, se confirmó la temporada teatral de Casados con hijos para el verano de 2023 en el Teatro Gran Rex. Eso sí, solo compartirá escenario con Florencia Peña, Marcelo De Bellis y los hermanos Darío y Luisana Lopilato, ya que Érika Rivas quedó afuera del proyecto.

"Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado", declaró la actriz meses atrás, referencia a los mensajes que salieron a la luz, en los que criticaba el guion por tener contenido machista.

Y apuntó contra sus excompañeros de trabajo: "Mira lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres -los productores, los guionistas (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) y el director (Guillermo Francella, también protagonista) eran todos hombres- después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho. No tenía ningún aliado".

Además, aseguró que Francella la trató de "feminazi". "Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían 'bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo'. Pero es mucho más que eso", aseguró la actriz.

Al contar detalles de su reacción ante esa situación admitió que "lo que me salió fue decir: 'Mira, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más'. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome 'sí, tenés razón, claro'. Y después me llega ese guion donde el único chiste es que una mujer no se depila".