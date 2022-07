Mickey Rourke fulminó a Tom Cruise: "Hace el mismo papel desde hace 35 años"

"Eso no significa una mierda para mí", dijo Rourke sobre el éxito de la película. “[Tom Cruise ha] estado haciendo el mismo papel durante 35 años. No tengo respeto por eso. No me importa el dinero ni el poder. Me importa... cuando veo trabajar a Al Pacino o Christopher Walken, o los primeros trabajos de De Niro y Richard Harris y Ray Winstone, ese es el tipo de actor que quiero ser. Muchos tipos que intentaron estirarse como actores”.

Según Rourke, Cruise no ha estirado sus músculos actorales durante las últimas tres décadas. Cuando se le preguntó si Tom Cruise es un buen actor, Rourke respondió: "Creo que es irrelevante".

Con u$s1.18 mil millones en la taquilla mundial y casi u$s600 millones en los EE. UU., Top Gun: Maverick es la película más taquillera de 2022 y la película más grande de la carrera de Cruise.

Si bien Paramount no ha anunciado ninguna secuela de Top Gun: Maverick, el coprotagonista Miles Teller apareció recientemente en los titulares al decir que ya había tenido conversaciones con Cruise sobre la próxima película. Incluso sin una secuela, Cruise tiene más éxitos de taquilla en el horizonte a medida que Mission Impossible: Dead Reckoning llegue a los cines en dos partes en 2023 y 2024.

Mientras tanto, Rourke protagoniza la nueva película de Roman Polanski, The Palace.