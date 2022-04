Ofrecen u$s20 mil por datos sobre el paradero de un chimpancé que fue parte de la película "Buddy: mi gorila favorito"

“Durante los meses que filmamos juntos, la bebé Tonka y yo nos hicimos buenos amigos, jugábamos y nos arreglábamos mutuamente y, en general, bromeábamos”, dijo Cumming en un comunicado. “Es horrible pensar que podría estar en una jaula en un sótano oscuro en algún lugar o haber encontrado otro destino, por lo que hago un llamado a quien sepa qué ha sido de él para que se presente y reclame la recompensa”.

image.png

PETA demandó a la Missouri Primate Foundation por las condiciones de vida de los chimpancés, señalando que los animales "habían sido almacenados en recintos a menudo sucios y prácticamente estériles". El grupo de derechos de los animales obtuvo permiso para trasladar a Tonka y otros seis chimpancés a un santuario acreditado, pero Tonka no estaba cuando llegó PETA para realizar el traslado en julio de 2021.

Según PETA: “La propietaria Tonia Haddix afirmó que [Tonka] había 'muerto', pero contó varias historias que no cuadraban y no pudieron probar que ese fuera el caso. Ella había declarado previamente que PETA nunca la atraparía. En enero, un juez encontró que el misterio rodea la desaparición del primate y que el testimonio de Haddix no era creíble, dejando a PETA y Cumming tratando de determinar su paradero o quizás su lugar de descanso final”.

“Si sabe adónde pudo haber sido enviada, vendida o escondida la ex coprotagonista de Cumming, PETA quiere saber de usted”, dijo Brittany Peet, asesora general adjunta de PETA Foundation para la aplicación de la ley de animales en cautiverio. “Si todavía está vivo, Tonka merece vivir el resto de sus días rodeado de amigos chimpancés en un santuario exuberante, según lo ordenado por la corte, y alguien podría ayudar a PETA a llevarlo allí”.

Escrita y dirigida por Caroline Thompson (basada en una historia de Thompson y el autor William Joyce), “Buddy: mi gorila favorito” está protagonizada por Russo como una amante de los animales y millonaria que decide traer a casa a un gorila llamado Buddy para que viva allí y con su familia. La película también fue protagonizada por el actor de "Harry Potter", Robbie Coltrane.