"Oppenheimer": primeras imágenes de Robert Downey Jr. y Cilian Murphy desde el set de lo nuevo de Christopher Nolan

El día de hoy han trascendido dos imágenes donde se puede ver a Cilian Murphy y a Robert Downey Jr. caracterizados como sus personajes.

Cilian Murphy Oppenheimer

El estudio Universal Pictures obtuvo el derecho a financiar y distribuir la próxima película de Nolan, basada en su guion sobre J. Robert Oppenheimer y su papel en el desarrollo de la bomba atómica.

Oppenheimer fue un físico teórico que se convirtió en el director del Laboratorio de Los Alamos (Estados Unidos), y dirigió la investigación y el desarrollo de la bomba que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, bajo lo que de forma encubierta se llamó el Proyecto Manhattan. Nolan producirá la película junto a su esposa y socia de producción Emma Thomas para su productora Syncopy Inc.

Robert Downey Jr Oppenheimer

La alianza entre el director y Universal pone fin a la relación entre Nolan y el estudio Warner Bros. Dicha unión dio lugar a películas como la trilogía de Batman "The Dark Knight", "Inception", "Prestige" "Dunkerque" y, más recientemente, "Tenet". Cabe recordar que esta última película sufrió varios retrasos a causa de la pandemia, Nolan presionó para que se estrenara cuando aun los cines del mundo no funcionaban a un 100%, esto significo un numero no demasiado alto en taquilla para el filme. Además Nolan fue una de las voces más criticas ante la decisión del estudio de estrenar de manera simultanea en cines y en la plataforma de streaming HBO Max