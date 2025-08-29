Ridley Scott reveló que rechazó una oferta millonaria para dirigir "Terminator 3"







La película de 2003 protagonizada por Arnold Schwarzenegger fue finalmente dirigida por Jonathan Mostow.

Scott pudo ser parte de la saga creada por James Cameron.

Ridley Scott ha revelado que rechazó una oferta de 20 millones de dólares para dirigir la película Terminator 3: La rebelión de las máquinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cineasta nominado al Oscar declaró recientemente a The Guardian: "Estoy orgulloso de esto. Rechacé una oferta de 20 millones de dólares. Mira, no me pueden comprar, amigo".

Si bien la película de 2003 protagonizada por Arnold Schwarzenegger fue finalmente dirigida por Jonathan Mostow, Scott admitió que preguntó sobre el salario del protagonista para la tercera entrega antes de rechazar oficialmente la oferta.

“Alguien dijo: 'Pregunta qué consigue Arnie'. Pensé: 'Lo probaré'. Dije: 'Quiero lo que consigue Arnie'. Cuando dijeron que sí, pensé: '¡Qué me jodan!'”, recordó el director de Gladiator II.

Pero incluso cuando supo cuánto podría ganar si aceptaba la película de acción y ciencia ficción, Scott dijo que seguía sin poder hacerlo. Añadió: "No es lo mío. Es como hacer una película de [James] Bond. La esencia de una película de Bond es la diversión y lo exagerado. Terminator es pura tira cómica. Intentaría que fuera real. Por eso nunca me han pedido que haga una película de Bond, porque podría cagarla".

De qué trata Terminator 3 Terminator 3 sigue a John Connor (Nick Stahl) mientras se enfrenta a una Terminator femenina con poder sobre todas las máquinas. Pero una nueva unidad Terminator, un T-850, es enviada al pasado para guiarlo en la batalla que se avecina. La película recaudó más de 433 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustar por inflación. Si bien Scott ha dirigido algunas películas de ciencia ficción, como Alien (1979) y Blade Runner (1982), también tiene intereses en los géneros policiales y épicos históricos, dirigiendo Gladiator (2000), Thelma & Louise (1991), House of Gucci (2021) y Napoleon (2023), entre otras.