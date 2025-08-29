El director de "This Is Spinal Tap" reveló cómo logró que dos leyendas del rock estén en la esperada secuela







Los fans tendrán la oportunidad de ponerse al día con las idas y venidas de David St. Hubbins, Nigel Tufnel y Derek Smalls, (Michael McKean, Christopher Guest y Harry Shearer respectivamente).

Christopher Guest y Rob Reiner en la secuela de This is Spinal Tap.

Spinal Tap II: The End Continues, la esperada secuela del falso documental de 1984 del cineasta Marty Di Bergi ( Rob Reiner) sobre la banda de hard rock británica Spinal Tap, llegará los cines de Estados Unidos el 12 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película muestra a los icónicos hard rockeros británicos, mayores pero sin haberse dado cuenta, preparándose para un concierto de reunión en Nueva Orleans. Y si bien brindará a los fans la oportunidad de ponerse al día con las idas y venidas de David St. Hubbins, Nigel Tufnel y Derek Smalls, (Michael McKean, Christopher Guest y Harry Shearer respectivamente) también incluye apariciones especiales de dos músicos británicos que han recibido mucho más reconocimiento de la crítica y han logrado muchas más ventas de álbumes que Spinal Tap: Sir Elton John y Sir Paul McCartney.

Rob Reiner habló sobre la participación de Sir Elton John y Sir Paul McCartney en la secuela de This is Spinal Tap En una nueva entrevista con el podcast Music Now de Rolling Stone, Reiner habló sobre cómo los dos gigantes musicales llegaron a involucrarse en la película de rock 'n' roll más esperada del año/década/siglo.

"Contacté a Paul McCartney, contacté a Elton John, y dijeron que sí enseguida", le cuenta Reiner a Brian Hiatt de Rolling Stone. "No dudaron en absoluto".

"Lo interesante de la escena de Paul [McCartney] es que está basada en algo que realmente sucedió", revela Reiner. "Hay un complejo de ensayo en el Valle con un montón de salas de ensayo y escenarios donde las bandas se preparan para sus conciertos, y Spinal Tap se estaba preparando para uno de sus conciertos. Paul McCartney estaba en otra sala, ensayando, y un día entró por casualidad mientras Spinal Tap estaba ensayando y les dijo: '¡Toquen una canción, chicos!'. Creo que tocaron Start Me Up [de The Folksmen]... Así que [en la película] está en Nueva Orleans y pasa por allí porque se entera de que están ensayando".

"Siempre han dicho que es la persona más amable que ha existido en el rock", añade Reiner, "y no hay duda de que lo es. Es una persona buena, decente y con los pies en la tierra; es imposible no caerle bien. Y por eso me encanta que en la película, David St. Hubbins lo destroce; es perfecto. Pero es el tipo más dulce del mundo". image Paul McCarntey y Elton John serán parte de la nueva película de Spinal Tap. Reiner también elogió a Elton John por su cameo en la película. "Elton lo hace muy fácil", dice. "Solo lo había visto una vez, no lo conocía muy bien, y además fue genial. A estos chicos les encanta tocar, les encanta la música y se entregan de lleno". "Creo que la banda se sintió honrada, obviamente, de contar con la presencia de estos chicos, dos caballeros, dos señores, ya sabes, Sir Paul y Sir Elton... estaban encantados", añade el director. "Pero, en definitiva, solo son chicos tocando, ¿sabes?". Spinal Tap II: The End Continues se estrena en cines el 12 de septiembre.