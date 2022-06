Primer tráiler de Black Adam: Dwayne Johnson irrumpe en el mundo de los superhéroes

Johnson actúa junto a Aldis Hodge ("City on a Hill", "One Night in Miami") como Hawkman, Noah Centineo (“A todos los chicos de los que me enamoré") como Atom Smasher, Sarah Shahi ("Sex/Life", “Una pareja explosiva 3") como Adrianna, Marwan Kenzari ("Asesinato en el Expreso de Oriente", "La Momia") como Ishmael, Quintessa Swindell (“Instintos Ocultos", "Trinkets") como Cyclone, Bodhi Sabongui ("A Million Little Things") como Amon, y Pierce Brosnan (las franquicias "Mamma Mia! "y James Bond) como Dr. Fate.

Collet-Serra dirigió a partir de un guión de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, basado en los personajes de los cómics de DC. Black Adam fue creado por Bill Parker y C.C. Beck. Los productores de la película fueron Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram García y Dany García, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns y Scott Sheldon

"Black Adam" irrumpe en los cines y en IMAX a nivel internacional a partir del 20 de Octubre, 2022. Será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.