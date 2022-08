Robert De Niro se enfrenta a Robert De Niro en su próxima película

La película, producida Warner Bros. y destinada a proyectarse en los cines, será dirigida por Barry Levinson, el cineasta veterano mejor conocido por "Rain Man" y "Wag the Dog". El nuevo proyecto reúne a De Niro y Levinson, quienes anteriormente se unieron en "Wag the Dog", "Sleeper", la serie de HBO "The Wizard of Lies" y "What Just Happened".