Bob Odenkirk se despidió de Better Call Saul

Odenkirk, quien coprotagonizó Breaking Bad antes de adentrarse en los orígenes de Saul Goodman en el spin-off, dijo el lunes por la noche: “Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y Better Call Saul y bueno, no estoy respondiendo la pregunta porque es francamente difícil para mí mirar esa experiencia e incluso a ese personaje demasiado de cerca. Son demasiadas partes móviles y encajan muy bien y es un misterio para mí cómo sucedió”.