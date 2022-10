Tom Holland reveló que presentó una idea para hacer una película sobre un joven James Bond

“Tuve una reunión, después o durante 'Spider-Man 2' ['Spider Man: Far From Home'], con Sony para presentar esta idea de una película joven de Bond que se me ocurrió”, dijo Holland. “Fue la historia de origen de James Bond. Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño, y no creo que la finca Bond [estuviera] particularmente interesada ".

El fallido lanzamiento de James Bond de Holland no fue desechada del todo. Según el actor, su interés en hacer una historia de origen para un personaje de franquicia popular es parte de lo que empujó a Sony en la dirección de adaptar la exitosa serie de videojuegos "Uncharted".

Como explicó Holland, “La idea de una película sobre Bond joven provocó esta idea, a su vez, de que podrías hacer una historia de Nathan Drake como una historia de origen, en lugar de como una adición a los juegos. Y eso abrió una conversación.

Holland interpreta a Nathan Drake junto a Mark Wahlberg como Victor “Sully” Sullivan en “Uncharted”, dirigida por Ruben Fleischer. La película también está protagonizada por Sophia Ali, Tati Gabrielle y Antonio Banderas. Con su fecha de estreno el 18 de febrero en los EE. UU., La película marca la primera tienda de Sony del nuevo año y un reencuentro con Holland después del éxito récord de taquilla de "Spider Man: No Way Home".

En cuanto a la franquicia de Bond, nadie sabe qué pasará con 007 ahora que Craig ha dejado la serie. Las predicciones sobre quién reemplazará a Craig incluyen a Idris Elba, Henry Cavill y el favorito de “Bridgerton”, Regé-Jean Page.