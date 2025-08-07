¿Phil Collins en cuidados paliativos? Qué se sabe de la salud del cantante







Luego de que circularan versiones que indicaban que Phil Collins se encontraba al borde de la muerte, su representante explicó la verdad del caso. ¿Qué hay de cierto en todo lo dicho?

La salud de Phil Collins se ha visto comprometida desde 2007, luego de que sufiera una lesión medular. ﻿ El País

En las últimas horas crecieron los rumores que hablaban de las dificultades que atravesaba el cantante Phil Collins. De hecho, la versión más fuerte que circuló indicaba que se encontraba bajo cuidados paliativos. Lo cierto es que eran solo rumores: una fake news que se propagó tan rápido como aquella broma del Día de los Inocentes que Mario Pergollini soltó en la radio alá por 1992. Su representante, Louisa T salió a desmentirlos y dijo: "No se encuentra ni cerca de morir". Sí afirmó que está hospitalizado, pero por una operación de rodilla.

Las razones por las que Phil Collins se alejó de la música Hace un tiempo fue el mismo Collins el que confirmó que su estado de salud no era bueno, durante una entrevista con la revista MOJO. "El problema es que he estado enfermo. Muy enfermo la verdad", había mencionado el ex miembro de la banda Genesis. La declaración rápidamente alertó a sus fanáticos y los preocupó.

Phil Collins y su grupo en el escenario montado en Helsinki, primera ciudad del tour de Génesis después de 15 años. Phil Collins y su grupo en el escenario montado en Helsinki, primera ciudad del tour de Génesis después de 15 años. Su último show fue el 26 de marzo del año 2022 en el 02 Arena de Londres. "Es la última parada de la gira y el último show de Genesis", había dicho Collins.

El baterista de 76 años posee lesiones y problemas neurológicos que no le permiten seguir tocando la batería. Por eso tomó la decisión de alejarse de los escenarios. Específicamente tiene lo que se conoce como "Síndrome del Pie Caído", que afecta el control de la persona sobre su pie y también tiene problemas en sus manos y sus rodillas. El cantante fue sometido a varias intervenciones de columna luego de la lesión medular sufrida en 2007 y muchos aseguran que los problemas que padece son producto de la extensa carrera musical que lo hizo llegar a un límite.

Phil Collins y Paul McCartney: otra fake news gracias a la IA En el marco de estos rumores que sostenían que Collins se hallaba al borde de la muerte, una nueva fake news comenzó a circular. Esta vez, la imagen generada por IA de un moribundo Phil en el hospital escuchaba con mirada perdida a un Paul McCarney tocar la guitarra, presuntamente la genial "Hay Jude". Nada de eso fue cierto. La imagen fue rápidamente desmentida. El gesto, falso pero emocionante al fin, había logrado conmover a miles de fanáticos de ambos artistas. Sin embargo, se trató de un engaño.

