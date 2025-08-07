Francis Ford Coppola recibió el alta tras ser operado en un hospital en Roma







El aclamado director estadounidense de 86 años había ingresado el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, para someterse a una intervención cardiaca no urgente.

El director se encuentra en Italia para presentar su nueva película.

El reconocido cineasta Francis Ford Coppola fue dado de alta del hospital de Roma en el que ingresó hace dos días y "se encuentra bien", según informó este jueves una persona conocedora del asunto.

El aclamado director estadounidense de las películas El Padrino y Apocalypse Now, de 86 años, había ingresado el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, para someterse a una intervención cardiaca no urgente.

El mensaje de Francis Ford Coppola que llevó tranquilidad a sus fans A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Coppola informó que se encuentra fuera de peligro y que la cirugía salió correctamente, agradeciendo al personal médico.

“Da Dada (como mis hijos me llaman) está bien, aprovechando la oportunidad mientras estoy en Roma para hacer la actualización de mi procedimiento de afibrilación de 30 años con su inventor, un gran médico italiano - ¡Dr. Andrea Natale! ¡Estoy bien!”, expresó el director de “El Padrino”.

Embed - Francis Ford Coppola on Instagram: "Da Dada (what my kids call me) is fine, taking an opportunity while in Rome to do the update of my 30 year old afib procedure with its inventor, a great Italian doctor - Dr. Andrea Natale! I am well!" View this post on Instagram A post shared by Francis Ford Coppola (@francisfordcoppola) Coppola está en Italia para promocionar su última película, la epopeya de ciencia ficción Megalópolis, una producción autofinanciada con u$s120 millones sobre la búsqueda de un arquitecto visionario para transformar una versión futurista de Nueva York llamada Nueva Roma en una comunidad utópica.

Desde su estreno en el Festival de Cannes de 2024, la película ha recibido críticas dispares y ha tenido problemas en taquilla. El director italoamericano ha ganado cinco premios de la Academia, cuatro de ellos por su trabajo en las dos primeras películas de la trilogía de El Padrino, considerada por la crítica como una de las mejores películas de todos los tiempos.

