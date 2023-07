Polémica por la elección de Hugh Grant cómo Oompa Loompa en Wonka

George Coppen, un actor británico talla baja, mejor conocido por interpretar a Sweet Cupid en The School for Good and Evil de Netflix, le dijo a la BBC : "Muchos actores [talla baja] sienten que estamos siendo expulsados de la industria. amar. Mucha gente, incluido yo mismo, argumenta que a los enanos se les deberían ofrecer papeles cotidianos en dramas y telenovelas, pero no nos ofrecen esos papeles. Se está cerrando una puerta, pero se han olvidado de abrir la siguiente”. Coppen también ha tenido papeles en "Willow" y "Artemis Fowl".