Polémicas declaraciones de un actor de 'Joker 2': ''La peor película que se ha hecho''

''Esto es lo peor que he visto en mi vida''

Asimismo, disparó: ''No tiene trama. Nos sentábamos allí, yo y estos otros chicos vestidos con estos trajes de seguridad porque estamos trabajando en el Asilo Arkham, y me volví hacia uno de ellos y escuchamos esta mierda y dije, '¿Qué diablos es esto?' Y ellos dijeron, 'Esto va a ser un fracaso, hombre'. Yo dije, 'Esto es lo peor que he visto en mi vida'. Estábamos hablando de ello en el almuerzo, y dijimos, '¿Cuál es la trama? ¿Hay una trama? No sé, creo que él se enamora de ella en la prisión?' Ni siquiera es para ver con odio. Así de terrible es''.

Tras el éxito de taquilla de 1.078 millones de dólares de la película original de 2019 y dos premios Oscar, la secuela de este año ha sido un fracaso, recaudando 204 millones de dólares a nivel mundial hasta el momento. Sin embargo, en la Argentina, la película hizo unos impresionantes números si con otros países se compara.

En tan sólo 11 días, la secuela del Guasón llevó a las salas a casi 400.000 espectadores. Luego, se fue apagando y bajó un 80%, acumulando un total de 451.506 entradas. Estos valores reflejan que el boca a boca truncó el avance de la película, donde probablemente la mayoría de los que la vieron hayan evitado recomendarla.

No todo es malo para la película que tuvo a Lady Gaga como Harley Quinn, ya que uno de los mayores referentes del cine, Quentin Tarantino, expresó su cariño hacia la cinta: “Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo”, expresó. Y comentó sobre el director: ''Les está diciendo que se jodan a todos. Les está diciendo que se jodan a los espectadores de cine. Les está diciendo que se jodan a Hollywood. Les está diciendo que se jodan a todos los que tengan acciones de DC y Warner Brothers. Y Todd Phillips es el Joker. Una película de Joker, sí, eso es lo que es. Él es el Joker''.