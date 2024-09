"Joker 2: Folie À Deux": qué dicen las primeras críticas de la película

El crítico de cine jefe de The Hollywood Reporter, David Rooney, califica a Folie À Deux de “desigual” y escribe que, si bien la actuación de Gaga es digna de elogio, la secuela flaquea al ser “narrativamente un poco débil y, por momentos, aburrida” . Señala que “Phillips y el coguionista Scott Silver en la primera Joker tenían la sólida estructura de no una sino dos películas de Martin Scorsese, Taxi Driver y The King of Comedy, sobre las que colgar su historia y establecer su tono. Esta está construida más sobre una presunción que sobre una base narrativa sólida”.

Jo-Ann Titmarsh, que escribe para el Evening Standard de Londres , coincide con la opinión de Rooney y señala que a la película le falta un “toque de emoción” y una “sensación de locura que toma el control”. Añade que “a pesar de su fascinante y complejo personaje principal, la película es en última instancia aburrida y pesada, y no nos lleva a ninguna parte, lentamente”.

Mientras tanto, Allison Willmore, de Vulture, cree que uno de los principales problemas de la película es que Arthur "simplemente no es tan interesante a pesar del esfuerzo que Phoenix pone en representar al personaje con detalles exquisitamente angustiantes, tanto mentalmente como físicamente, con el pecho hundido". También escribe que incluso cuando Arthur "cree que está tomando el control", se convierte en "un saco de boxeo para el mundo y, lo que es más importante, para el director, que somete al personaje a tantas indignidades que realmente deja de ser digno de lástima y comienza a parecerse al remate de un chiste largo y peludo".

Peter Bradshaw, de The Guardian, opina que Gaga está infrautilizada en la secuela, a pesar de la fanfarria que ha recibido su papel protagónico, y señala que la "historia tal como está construida la película no le da al personaje [de Gaga] muchas posibilidades de desarrollo".

Sin embargo, algunos críticos disfrutaron muchísimo de la nueva versión que Phillips le dio al Joker y su amante.

“Phillips y Silver han entregado lo último que nadie esperaba: una película del Joker socialmente responsable que encuentra una forma intrigante de explorar las consecuencias (tanto dentro como fuera de la pantalla) de la primera película”, escribe Matthew Turner de NME . “Sin embargo, los fanáticos del Joker no deberían llorar demasiado: Warner Bros. ha encontrado astutamente una forma de dejar la puerta un poco abierta para que la franquicia continúe, si surge la necesidad”.

Geoffrey Macnab, del diario The Independent, considera que Phillips “claramente se estaba divirtiendo en la silla del director” con su “recorrido por al menos un siglo de Hollywood” a través de números musicales y referencias a varios clásicos. Considera que la actuación de Phoenix “sigue siendo poderosa y conmovedora”, lo que permite a los espectadores “preocuparse por Arthur a pesar de su necesidad y su trastorno”.

John Nugent, de Empire, también piensa que los momentos musicales ayudaron a la historia, y escribe: “La interpretación poco ortodoxa y sin adornos de las canciones de Phoenix y Gaga vende tanto que un guión con pocos diálogos no lo hace (la interpretación de 'Close To You' de Burt Bacharach rara vez se ha realizado de forma tan escalofriante), pero donde la primera película era implacablemente opresiva y sombría, aquí hay un tono extrañamente esperanzador. La interpretación de Arthur de 'For Once In My Life', en particular, es una curiosa mezcla de amenaza silenciosa y pasión verdaderamente sentida”.