Por entradas agotadas, Rod Stewart suma una nueva fecha en Argentina

Rod Stewart vuelve a la Argentina: precios y como sacar las entradas

Las entradas para la segunda fecha ya están disponibles a través del sitio web del Movistar Arena.

Los clientes del banco BBVA podrán disfrutar de hasta seis cuotas sin interés al momento de adquirir sus entradas.

“One Last Time” reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más.