Premios Bafta 2025: listado completo de ganadores

El 16 de febrero se celebró la 78.ª edición de los premios BAFTA (Premios de Cine de la Academia Británica) . La ceremonia fue presentada por la ex estrella de Doctor Who, David Tennant , por segundo año consecutivo y se celebró en el Royal Festival Hall de Londres, en el Southbank Centre.

Las nominaciones se anunciaron el 15 de enero , con el thriller religioso Conclave a la cabeza con 12 nominaciones en total, seguido por el musical Emilia Pérez con 11, la épica de época The Brutalist con nueve, y siete cada uno para Anora , Dune: Part Two y Wicked .

Al final, los grandes ganadores fueron Conclave de Edward Berger y The Brutalist de Brady Corbet , que ganaron un total de cuatro premios: la primera se llevó Mejor Película, Guión Adaptado, Montaje y Película Británica Destacada y la segunda ganó Mejor Director, Actor para Adrien Brody , Banda Sonora y Cinematografía.

Por otra parte, los premios se repartieron entre los candidatos, con Emilia Pérez, Wicked, Anora, A Real Pain, Dune: Part Two y Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl recogiendo dos.