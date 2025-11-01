Premios ídolo 2025: todos los ganadores de la gala de influencers







El evento reconoció a los influencers y creadores de contenido de las diferentes plataformas y redes sociales. En su segunda edición, entregaron premios a 25 categorías distintas.

Mernuel y Bauleti, reconocidos como los "Creadores Digitales del año". @premiosidoloargentina

El ecosistema digital argentino tuvo su gran cita con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, que reunió a las principales figuras del mundo de los creadores de contenido, streamers e influencers. La ceremonia - que se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro - reconoció a quienes marcaron tendencia por su creatividad, innovación y capacidad de conexión con las audiencias, consolidándose como una referencia en la industria digital local.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado integrado por especialistas en comunicación y marketing digital, luego de una etapa en la que el público participó proponiendo y votando a los nominados. El premio, ideado por la influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), busca reconocer de manera exclusiva a los talentos del entorno online.

En su segunda edición, los Premios Ídolo ampliaron su alcance con 25 categorías, abarcando desde la moda y la música hasta la divulgación educativa y el entretenimiento. Con esta expansión, el evento reafirma su objetivo de dar visibilidad al talento emergente y consagrado del país, reflejando la creciente relevancia del universo digital en la cultura contemporánea.

Su influencia traspasa plataformas y su personalidad lo-la convirtió en referente para millones Wanda Nara también fue premiada. @premiosidoloargentina Mernuel y Bauleti (Mernosketti) obtuvieron el premio "Creador Digital del Año", el más importante de la noche. "Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder. Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio", aseguraron al recibir el galardón.

Todos los ganadores de los premios Ídolo 2025 Creador digital del año: Mernosketti

Mernosketti Ídolo celebrity: Wanda Nara

Wanda Nara Moda : Sofi “La Reini” Gonet

: Sofi “La Reini” Gonet Momento más viral: Pollo Álvarez con De Paul

Pollo Álvarez con De Paul Streamer: Davoo Xeneixe

Davoo Xeneixe Streamer más viral: Martín Cirio

Martín Cirio Humor y entretenimiento: Momi Giardina

Momi Giardina Podcast: Ferné con Grego

Ferné con Grego Ídolo musical: Ángela Torres

Ángela Torres Actualidad: Beltrán Briones

Beltrán Briones Gastronomía: Las recetas de Simón

Las recetas de Simón Canción más viral : Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles Tiktoker: Juli Castro

Juli Castro Beauty : Dadatina

: Dadatina Ídolo futbolero: Gastón Edul

Gastón Edul Contenido creativo : Juli Savioli

: Juli Savioli Ídolo revelación: Marcos Giles

Marcos Giles Sports: Tomás Mazza

Tomás Mazza Lifestyle: Michelle Masson

Michelle Masson Ídolo al volante: Dino Di Palma

Dino Di Palma Health: Dr. La Rosa

Dr. La Rosa Youtuber: Matías Bottero

Matías Bottero Viajes: Pasaje en mano

Pasaje en mano Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei

Fer Carolei Ídolo emergente: Teo D’Elía

Teo D’Elía Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch

