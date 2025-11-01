Premios ídolo 2025: todos los ganadores de la gala de influencers

El ecosistema digital argentino tuvo su gran cita con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, que reunió a las principales figuras del mundo de los creadores de contenido, streamers e influencers. La ceremonia - que se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro - reconoció a quienes marcaron tendencia por su creatividad, innovación y capacidad de conexión con las audiencias, consolidándose como una referencia en la industria digital local.
Los ganadores fueron seleccionados por un jurado integrado por especialistas en comunicación y marketing digital, luego de una etapa en la que el público participó proponiendo y votando a los nominados. El premio, ideado por la influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), busca reconocer de manera exclusiva a los talentos del entorno online.
En su segunda edición, los Premios Ídolo ampliaron su alcance con 25 categorías, abarcando desde la moda y la música hasta la divulgación educativa y el entretenimiento. Con esta expansión, el evento reafirma su objetivo de dar visibilidad al talento emergente y consagrado del país, reflejando la creciente relevancia del universo digital en la cultura contemporánea.
Mernuel y Bauleti (Mernosketti) obtuvieron el premio "Creador Digital del Año", el más importante de la noche. "Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder. Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio", aseguraron al recibir el galardón.
Todos los ganadores de los premios Ídolo 2025
- Creador digital del año: Mernosketti
- Ídolo celebrity: Wanda Nara
- Moda: Sofi “La Reini” Gonet
- Momento más viral: Pollo Álvarez con De Paul
- Streamer: Davoo Xeneixe
- Streamer más viral: Martín Cirio
- Humor y entretenimiento: Momi Giardina
- Podcast: Ferné con Grego
- Ídolo musical: Ángela Torres
- Actualidad: Beltrán Briones
- Gastronomía: Las recetas de Simón
- Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
- Tiktoker: Juli Castro
- Beauty: Dadatina
- Ídolo futbolero: Gastón Edul
- Contenido creativo: Juli Savioli
- Ídolo revelación: Marcos Giles
- Sports: Tomás Mazza
- Lifestyle: Michelle Masson
- Ídolo al volante: Dino Di Palma
- Health: Dr. La Rosa
- Youtuber: Matías Bottero
- Viajes: Pasaje en mano
- Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei
- Ídolo emergente: Teo D’Elía
- Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
- Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch
