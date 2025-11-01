SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de noviembre 2025 - 11:17

Premios ídolo 2025: todos los ganadores de la gala de influencers

El evento reconoció a los influencers y creadores de contenido de las diferentes plataformas y redes sociales. En su segunda edición, entregaron premios a 25 categorías distintas.

Mernuel y Bauleti, reconocidos como los Creadores Digitales del año.

Mernuel y Bauleti, reconocidos como los "Creadores Digitales del año".

@premiosidoloargentina

El ecosistema digital argentino tuvo su gran cita con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, que reunió a las principales figuras del mundo de los creadores de contenido, streamers e influencers. La ceremonia - que se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro - reconoció a quienes marcaron tendencia por su creatividad, innovación y capacidad de conexión con las audiencias, consolidándose como una referencia en la industria digital local.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado integrado por especialistas en comunicación y marketing digital, luego de una etapa en la que el público participó proponiendo y votando a los nominados. El premio, ideado por la influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), busca reconocer de manera exclusiva a los talentos del entorno online.

Informate más

En su segunda edición, los Premios Ídolo ampliaron su alcance con 25 categorías, abarcando desde la moda y la música hasta la divulgación educativa y el entretenimiento. Con esta expansión, el evento reafirma su objetivo de dar visibilidad al talento emergente y consagrado del país, reflejando la creciente relevancia del universo digital en la cultura contemporánea.

Su influencia traspasa plataformas y su personalidad lo-la convirtió en referente para millones
Wanda Nara tambi&eacute;n fue premiada.

Wanda Nara también fue premiada.

Mernuel y Bauleti (Mernosketti) obtuvieron el premio "Creador Digital del Año", el más importante de la noche. "Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder. Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio", aseguraron al recibir el galardón.

Todos los ganadores de los premios Ídolo 2025

  • Creador digital del año: Mernosketti
  • Ídolo celebrity: Wanda Nara
  • Moda: Sofi “La Reini” Gonet
  • Momento más viral: Pollo Álvarez con De Paul
  • Streamer: Davoo Xeneixe
  • Streamer más viral: Martín Cirio
  • Humor y entretenimiento: Momi Giardina
  • Podcast: Ferné con Grego
  • Ídolo musical: Ángela Torres
  • Actualidad: Beltrán Briones
  • Gastronomía: Las recetas de Simón
  • Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
  • Tiktoker: Juli Castro
  • Beauty: Dadatina
  • Ídolo futbolero: Gastón Edul
  • Contenido creativo: Juli Savioli
  • Ídolo revelación: Marcos Giles
  • Sports: Tomás Mazza
  • Lifestyle: Michelle Masson
  • Ídolo al volante: Dino Di Palma
  • Health: Dr. La Rosa
  • Youtuber: Matías Bottero
  • Viajes: Pasaje en mano
  • Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei
  • Ídolo emergente: Teo D’Elía
  • Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
  • Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias