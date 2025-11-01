Cierre del gobierno: a un mes de iniciado el conflicto, EEUU enfrenta una crisis alimentaria y médica







La crisis por el cierre llegó a un punto crítico este sábado. El programa federal de asistencia alimentaria enfrenta retrasos y millones de personas están a punto de ver un aumento dramático en sus facturas médicas.

El estancamiento parece cada vez más insostenible a medida que Trump exige acción.

La crisis por el cierre del gobierno de EEUU llegó a un punto crítico este sábado debido a que el programa federal de asistencia alimentaria enfrenta retrasos y millones de personas están a punto de ver un aumento dramático en sus facturas médicas. Los impactos en las necesidades básicas subrayaron cómo la falta de un acuerdo entre los legisladores sobre un proyecto de presupuesto está afectando a los hogares en todo el país.

Jueces federales frustraron hoy los planes de la administración Trump de congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pero el retraso en la entrega de las ayudas probablemente dejará a millones de personas con dificultades para pagar su despensa.

Millones de personas enfrentan crisis alimentaria y médica en EEUU Todo esto se suma a la tensión en el país, mientras se cumple un mes de que los trabajadores federales no reciben su sueldo. El cese de funciones, debido a la falta de financiamiento, ya es el segundo más largo de la historia. Sin embargo, había poca urgencia en Washington para ponerle fin, con los legisladores fuera del Capitolio y ambos partidos atrincherados en sus posiciones.

La Cámara de Representantes no convocó a reuniones legislativas en más de seis semanas, mientras que el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur) cerró su cámara para el fin de semana después de que las conversaciones bipartidistas no lograron un progreso significativo.

Congreso EEUU.jpg Se cumple un mes de que los trabajadores federales de EEUU no reciben su sueldo. Gentileza Thune, en cita de AP, expresó que espera “que la presión comience a intensificarse y que las consecuencias de mantener el gobierno cerrado se vuelvan aún más reales para todos, de modo que expresen, con suerte, un nuevo interés en tratar de encontrar un camino a seguir”.

El estancamiento parece cada vez más insostenible a medida que el presidente republicano Donald Trump exige acción y los líderes demócratas advierten que un clamor por el aumento de los costos del seguro de salud obligará al Congreso a actuar. “Este fin de semana, los estadounidenses enfrentan una crisis de atención médica sin precedentes en los tiempos modernos”, afirmó esta semana el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (Nueva York). Economistas de EEUU creen que el cierre del gobierno de Donald Trump causará un daño temporal a la economía El prolongado cierre del gobierno de EEUU en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso por la financiación podría mermar el crecimiento económico en el cuarto trimestre. Sin embargo, gran parte de la producción perdida se recuperaría cuando se reanudara el funcionamiento normal. Los economistas estiman que el cierre está recortando entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales semanales del crecimiento del Producto Interno Bruto anualizado ajustado a la inflación. El impacto del cierre, que ya va por su tercera semana, se dejaría sentir sobre todo en el gasto de los consumidores y en la pérdida de productividad de los trabajadores federales. Alrededor de 700.000 trabajadores federales fueron suspendidos y casi otros tantos están trabajando sin sueldo, lo que podría obligar a los hogares a aplazar el gasto.