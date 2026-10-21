Premios Nobel y artistas apoyaron a Sally Rooney por la polémica por su respaldo a Palestine Action + Agregar ámbito en









Más de 150 referentes firmaron una carta abierta en defensa de la autora irlandesa, cuyos libros dejaron de distribuirse en Reino Unido. Entre los firmantes se encuentran Annie Ernaux, Anne Carson, Julian Barnes, Arundhati Roy y Colm Tóibín.

Más de 150 personalidades apoyaron a Sally Rooney tras el veto a sus libros en Reino Unido.

La escritora irlandesa Sally Rooney recibió el respaldo de más de 150 referentes de la cultura internacional, que reclamaron que sus libros vuelvan a distribuirse en el Reino Unido. La reacción se produjo después de que sus obras dejaran de comercializarse en ese país por su apoyo a Palestine Action.

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“Sally Rooney es una escritora, no una terrorista”, afirmaron los firmantes en una carta abierta publicada por la revista británica The New Statesman. Entre quienes adhirieron figuran la escritora francesa Annie Ernaux, ganadora del Premio Nobel de Literatura, la poeta canadiense Anne Carson, Julian Barnes, Arundhati Roy y Colm Tóibín. También se sumó el exfutbolista inglés Gary Lineker.

La controversia está vinculada con la decisión del Gobierno británico de incluir a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas en julio de 2025. La medida se tomó después de actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea.

Sally Rooney recibió el apoyo de más de 150 figuras tras el veto a sus libros por apoyar a Palestina. La prohibición de Palestine Action y el conflicto por las regalías de Rooney Desde que entró en vigor la prohibición, la legislación británica penaliza el apoyo financiero o material a la organización. Las restricciones también afectan la posibilidad de destinarle dinero procedente de otras actividades.

Rooney había manifestado su intención de donar a Palestine Action las regalías obtenidas por la venta de sus libros. Esta postura generó dificultades para mantener la distribución de sus obras en el mercado británico y abrió un debate sobre los límites de las normas antiterroristas y su impacto en la libertad de expresión.

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