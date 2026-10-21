¿Quién era Igor Arzuaga, el músico vasco que falleció este 21 de octubre? + Agregar ámbito en









Un recorrido por la vida del artista polifacético de 50 años que dejó una huella enorme en la escena independiente.

A lo largo de más de 30 años de carrera, Arzuaga se destacó como pianista, guitarrista, poeta, pintor y actor. Instagram: Igor Arzuaga

El ambiente cultural vasco está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Igor Arzuaga Gumuzio a los 50 años. Nacido en 1976 en la localidad alavesa de Llodio, el artista dejó una huella profunda en la escena musical tras más de tres décadas de actividad ininterrumpida como compositor, cantante y multiinstrumentista.

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Arzuaga fue una figura singular del panorama vasco gracias a su versatilidad para dominar instrumentos como el piano, la guitarra, el bajo, el acordeón y los teclados. Además de publicar más de una docena de discos en solitario mezclando estilos como el folk, el rock, el jazz y la canción de autor, desarrolló una destacada labor en la literatura, la pintura y las artes escénicas.

Instagram: Igor Arzuaga De qué murió Igor Arzuaga La noticia de su fallecimiento se dio a conocer durante las últimas horas por medios de comunicación del País Vasco. El artista murió a los 50 años en su localidad natal, dejando un profundo pesar en el entorno cultural de la comarca de Ayala.

Hasta el momento, ni sus allegados ni los reportes oficiales hicieron públicas las causas médicas de su deceso. Por esta razón, no han trascendido detalles ni precisiones sobre las circunstancias inmediatas que provocaron la muerte del músico alavés.

La carrera de Arzuaga Su camino profesional comenzó a los 18 años como integrante de la banda Exkixu, para luego colaborar con figuras reconocidas como el cantautor Mikel Urdangarin. A los 25 años inició su etapa solista con el lanzamiento del disco Argi izpi bat, dando inicio a una exitosa discografía que incluyó álbumes como Smog, El perro corredor, Lagun eroa, Una cabra en la escalera y sus trabajos más recientes, Ekaitza ostean en 2021 y Eider laukotea en 2025.

Instagram: Igor Arzuaga Su inquietud artística trascendió los escenarios musicales para volcarse a la poesía y las artes plásticas. Publicó dos libros de poemas en castellano titulados De espantapájaros y escarcha y Embriagado de infinitos, expuso sus ilustraciones y pinturas en diversos espacios culturales de su región y participó activamente como actor y compositor en producciones teatrales independientes.

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