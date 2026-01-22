Premios Oscar 2026: "Sinners" marcó un nuevo récord con la mayor cantidad de nominaciones + Seguir en









El récord anterior de 14 nominaciones fue compartido por tres películas "All About Eve", "Titanic" y "La La Land".

Michael B. Jordan fue nominado a Mejor Actor Protagónico.

Warner Bros. hizo historia en los premios Oscar con las nominaciones recién reveladas para la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sinners, con la impresionante cifra de 16 nominaciones, acaba de batir el récord histórico. Compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor Michael B. Jordan, Mejor Actriz de Reparto Wunmi Mosaku, Mejor Actor de Reparto Delroy Lindo, Mejor Director y Guion Original (Ryan Coogler), Mejor Banda Sonora (Canción "I Lied To You"), Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Casting y Mejor Efectos Visuales.

Sinners es también la séptima película nominada en todas las categorías técnicas (sin incluir la canción original, si corresponde) después de Dune (2021), Mad Max: Furia en la carretera (2015), El renacido (2015), Hugo (2011), Master and Commander: Al otro lado del mundo (2003) y Titanic (1997). Si se incluye la canción original, solo la supera una: Titanic (1997).

Las películas con mayores nominaciones a los premios Oscar El récord anterior de 14 nominaciones fue compartido por tres películas, la primera en hacerlo fue All About Eve de 1950, un récord que mantuvo en la Academia durante 47 años hasta que Titanic de 1997 lo empató también con 14 (falló por guion o habría roto el récord).

Pasaron otros 19 años hasta 2016, cuando La La Land se unió al par también con 14 nominaciones. Tanto All About Eve con 6 victorias como Titanic con 11 ganaron Mejor Película. Famosamente, también lo hizo La La Land, durante aproximadamente un minuto y 45 segundos, hasta que el sobre correcto se reveló torpemente en el escenario y Moonlight, no La La Land, fue anunciada como la ganadora. La La Land se llevó 6 Oscars, pero aún se mantiene en los libros de récords como la película más nominada sin ganar Mejor Película.

Temas Premios Oscar