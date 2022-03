Premios Oscar: tras la polémica, la protagonista de West Side Story presentará una terna

west-side-story.jpg West Side Story. 20th Century Studios

En este momento, Zegler se encuentra en Londres filmando la remake live-action de Blanca Nieves para Disney. Según pudo enterarse el medio, están reacomodando su agenda para que la actriz pueda asistr a la premiación.

Cabe destacar, que Zegler, al no estar nominada, no tenía invitación obligada por parte de la Acadamia. Disney tampoco solicitó entradas para la joven y que tanto la organización como el estudio no previeran que la protagonista de una película nominada al premio mayor debía concurrir no fue bien recibido por el público en internet.

image.png El comentario que subió Rachel Zegler a sus redes sociales confirmando que no asistiría a los Premios Oscar.

La propia actriz reveló en su Instagram este fin de semana que no asistiría a la premiación, respondiendo a un fan que se interesaba por su vestido para la ceremonia. "Lo he intentado todo, pero no parece que vaya a pasar", contó Zegler y agregó: "Animaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos incansablemente hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero así funciona a veces, supongo".

"Gracias por toda la sorpresa e indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película", concluyó. Más tarde en su Twitter volvió a agradecer el apoyo: "Dios mío, amigos. Agradezco todo el apoyo, de verdad", ha escrito: "Vivimos una época sin precedentes y mucho trabajo detrás de las escenas consiste en hacer que ocurra la magia del cine. Esta va por las producciones de cine (como la que ahora tengo la suerte de estar rodando en Londres) y los premios. Respetemos el proceso y apagaré el móvil".