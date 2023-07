Preocupación por la salud de Johnny Depp: fue encontrado inconsciente en un hotel

El grupo se encuentra actualmente de gira por Europa. La banda tenía previsto un concierto en en Budapest, pero no pudieron salir al escenario por un problema de salud del actor.

Los medios húngaros afirman que Johnny Depp fue hallado inconsciente dentro de la habitación del hotel en la que se alojaba . Según el periódico Blikk, la salud del artista estaba comprometida porque el incidente fue suficientemente grave para que tuviesen que ir los servicios paramédicos del hotel para constatar que no habría mayores complicaciones tras hallársele inconsciente.

"Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la prueba de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas", dijo uno de los empleados al medio.

Debido al mal estado de salud de Johnny Depp, a la banda no le quedó más remedio que cancelar el concierto que tenían programado, lanzando una disculpas con sus fans a través de las redes sociales, pero no compartiendo con ellos y ellas ningún detalle sobre el porqué de la cancelación más allá de referirse a causas de fuerza mayor.