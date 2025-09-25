Quién es "Pequeño Jota", el presunto autor intelectual del triple crimen de las chicas

Se trata de un joven de 23 años de Perú que está prófugo. También se busca a un lugarteniente de un búnker y un grupo de sicarios.

El hombre tiene 23 años y está prófugo, apuntado como el que ordenó todo el crimen.

Tras el avance de la causa de Brenda, Morena y Lara , las tres chicas desaparecidas de La Matanza halladas asesinadas, la investigación apunta a un nuevo sospechoso: el Pequeño Jota , actualmente prófugo y señalado como el presunto autor intelectual del crimen .

Además, agregaron que el propio viernes, día que desaparecieron las tres chicas, el hombre dio orden de ocupar la casa.

También se conoció que en la investigación se cree que las tres trabajaban para un subgrupo que "le cuestionaba el liderazgo" al Pequeño Jota, por ejemplo robándole o quedándose con mercadería de él.

Además de Julito, existen otras dos búsquedas de involucrados: un lugarteniente que trabaja en uno de los búnkeres de la banda, en Barracas, y sicarios encargados de llevar a cabo la "tarea" de asesinarlas.

"Esto es lo que pasa si me roban", recalcó durante el vivo de Instagram que transmitió la muerte de las tres chicas. El video estuvo destinado a un grupo cerrado, en el cual cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

Triple crimen de las chicas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

Este jueves la Justicia indaga desde las 8.30 a los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Será en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), todos imputados por homicidio agravado.

Tras ser citados, deberán hablar ante el fiscal Gastón Duplaá. Durante el procedimiento, se busca contemplar una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, quien está identificado pero prófugo.