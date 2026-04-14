Prime Video arrasa con una serie de terror muy perturbadora y orientada al público juvenil + Seguir en









Ideal para maratonear, pero no muy recomendable para asustadizos. La producción que la está rompiendo en la plataforma.

La serie de terror que está causando furor en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video continúa renovándose con propuestas que combinan entretenimiento y tensión, especialmente dentro del género del terror. En los últimos meses, la plataforma sumó series y películas que apuntan a un público joven, pero que también logran atrapar a espectadores de todas las edades.

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Las producciones antológicas volvieron a ganar protagonismo, ofreciendo historias cortas e intensas que se pueden ver de forma independiente. Este formato resulta ideal para quienes buscan relatos inquietantes sin comprometerse con largas temporadas.

R.L Stine's The Hounting Hour Basada en los cuentos de terror del afamado escritor, la serie está causando furor en Prime Video. Imagen: Prime Video En ese contexto, una de las producciones que más está dando que hablar es R. L. Stine's The Haunting Hour, una serie que combina misterio, suspenso y elementos sobrenaturales con un enfoque accesible pero perturbador.

De qué trata The Haunting Hour La serie está basada en las historias del reconocido autor R. L. Stine, famoso por sus relatos dirigidos al público juvenil. Cada episodio presenta una historia distinta, con nuevos personajes y situaciones escalofriantes.

A lo largo de los capítulos, se desarrollan tramas que giran en torno a miedos cotidianos llevados al extremo: desde objetos embrujados hasta criaturas sobrenaturales que acechan a los protagonistas. La narrativa combina elementos de fantasía y terror psicológico.

Uno de los puntos fuertes de la serie es su capacidad para generar tensión sin recurrir a escenas excesivamente explícitas, lo que la hace apta para un público más amplio, pero sin perder intensidad. Además, cada historia deja una enseñanza o moraleja, manteniendo el estilo característico de Stine, donde lo inquietante se mezcla con reflexiones sobre el comportamiento humano. Prime Video: tráiler de The Haunting Hour Embed - R.L. Stine's The Haunting Hour: The Series Promo Prime Video: elenco de The Haunting Hour Bailee Madison (Lily)

Madison Pettis (Natalie)

Debby Ryan (Chloe)

Tyler Johnston (Josh)

Ariel Winter (Kelly)