Prime Video confirmó que la serie "Young Sherlock" tendrá una segunda temporada + Seguir en









La historia del origen de Sherlock Holmes ha sido un gran éxito para la plataforma de streaming, liderando las listas de popularidad en 95 países y alcanzando los 45 millones de espectadores.

La serie cuenta la juventud de Sherlock Holmes. Prime Video

La segunda temporada de Young Sherlock está en marcha. Prime Video lo confirmó oficialmente con un encargo de segunda temporada. Guy Ritchie volverá a dirigir el primer episodio.

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La historia del origen de Sherlock Holmes ha sido un gran éxito para Prime Video, liderando las listas de popularidad en 95 países y alcanzando los 45 millones de espectadores. Es una de las 10 producciones originales más exitosas de Prime Video.

Embed - Prime Video on Instagram: "You ask, they deliver. Young Sherlock Season 2 is officially afoot." View this post on Instagram De qué trato la primera temporada de Young Sherlock La primera temporada comenzó narrando cómo Holmes, interpretado por Hero Fiennes Tiffin, conoció a James Moriarty, interpretado por Dónal Finn. Lejos de ser los enemigos mortales en los que estaban destinados a convertirse, ambos se hicieron amigos y combinaron sus habilidades detectivescas para intentar resolver un misterio que los llevaría a recorrer el mundo y que se desarrolla a lo largo de los ocho episodios.

Zine Tseng (3 Body Problem), Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) y Colin Firth (The King's Speech) también participaron en la primera temporada. Aún no hay noticias sobre el reparto de la segunda temporada, pero les informaremos en cuanto se anuncien.

Guy Ritchie también será productor ejecutivo en la segunda temporada. La serie fue creada y producida por el showrunner Matthew Parkhill. La productora británica Motive Pictures, respaldada por Fifth Season, produce la serie junto con Amazon MGM Studios.

“Young Sherlock tiene esa magia tan especial: millones de fans en todo el mundo no solo están viendo una historia de deectives, sino que se están enamorando del origen de un icono”, dijo Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios en un comunicado. Añadió: "Guy Ritchie y Matthew Parkhill han dado con la clave para que los primeros años de Sherlock resulten frescos, peligrosos y totalmente adictivos, y han presentado una versión fascinante de James Moriarty que sienta las bases para lo que está por venir. Estamos deseando ver qué le depara el futuro en la segunda temporada".