George y Amal Clooney huyeron de su mansión en Francia a causa de los incendios forestales + Agregar ámbito en









Los Clooney compraron su casa de Brignoles, situada en un viñedo de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en 2021, cuando tenía un valor estimado de u$s10,3 millones.

Los Clooney obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.

El actor de Hollywood George Clooney y su esposa británica Amal, abogada especializada en derechos humanos, han evacuado su lujosa residencia de Brignoles a causa de los incendios forestales que arrasan la región del sur de Francia, según informó el jueves el representante de Clooney.

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El portavoz facilitó a la agencia Reuters una carta que el actor envió a Didier Bremond, alcalde de Brignoles, en la que expresaba su preocupación ante los incendios forestales que asolan numerosas regiones de Francia.

"Querido Didier: En este momento no tenemos ni idea de si nuestra preciosa casa sobrevivirá a este terrible momento y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos cosas", escribió Clooney.

"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad esten a salvo y, en segundo lugar, que Amal y yo nos comprometemos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y contribuiremos a su recuperación. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí", añadió.

La pareja y sus gemelos de nueve años, Alexander y Ella, obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.

Los Clooney compraron su casa de Brignoles, situada en un viñedo de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en 2021, cuando tenía un valor estimado de u$s10,3 millones. El estado actual de los incendios en Francia El megaincendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el departamento francés de Gironda permanece estabilizado este jueves por la mañana tras una noche "bastante tranquila", mientras las autoridades confían en que unas condiciones meteorológicas más favorables permitan consolidar en esta jornada los avances logrados en las últimas horas. "Esta mañana el fuego sigue estabilizado", informó en redes sociales la Prefectura de Nueva Aquitania y de Gironda, tras destacar una noche "bastante tranquila". Pero, además del incendio de Gironda, Francia sigue haciendo frente a otros focos de consideración. En el departamento mediterráneo de Var, entre 600 y 700 personas fueron evacuadas la víspera en las inmediaciones de la localidad de Brignoles por un incendio que ya ha calcinado alrededor de 100 hectáreas y cuya extinción moviliza a 250 bomberos, 80 vehículos, tres hidroaviones Canadair y dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH.