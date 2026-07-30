El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza, en conjunto con empresas del sector como Telecom, Telecentro y Telefónica, en un plan destinado a reorganizar el cableado aéreo, con el objetivo de reducir la contaminación visual y mejorar la calidad del entorno urbano.
Avanza el plan para ordenar el cableado aéreo en CABA junto a empresas de telecomunicaciones
El Gobierno porteño impulsa un reordenamiento del tendido en zonas clave, con intervención en más de 1.100 manzanas y un alto nivel de ejecución en distintas etapas.
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La iniciativa forma parte de una estrategia integral que apunta a optimizar el espacio público, especialmente en áreas de valor patrimonial, donde el impacto del tendido resulta más evidente. Para ello, se definió una intervención sobre 1.178 manzanas y el reemplazo de 744 postes.
El proyecto fue abordado en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, junto a funcionarios del área de Espacio Público y Ordenamiento Urbano, además de representantes de las compañías involucradas.
Alto nivel de avance y foco en zonas patrimoniales
El plan se estructuró a partir de un relevamiento previo realizado en conjunto con las empresas, que permitió identificar los sectores prioritarios y definir el alcance de las obras.
En términos de ejecución, el programa ya muestra avances significativos. Las tareas de tendido aéreo alcanzan un 75,08% de progreso, con 894 manzanas intervenidas, mientras que los trabajos sobre postes y columnas registran un 73,5% de avance, con 867 manzanas completadas. En tanto, el desarrollo global del proyecto llega al 53,1%, con 627 manzanas finalizadas.
Durante la primera etapa, que se extendió por 30 días, los trabajos se concentraron en áreas de alta densidad visual y valor histórico. En ese marco, una de las compañías completó la normalización del cableado en el perímetro delimitado por Avenida del Libertador, Libertad, Tucumán y Ayacucho.
Desde el Ejecutivo porteño destacaron la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para avanzar en este tipo de iniciativas. “Buscamos mejorar los servicios y generar un entorno más ordenado y con menor impacto visual para los vecinos”, señalaron fuentes oficiales.
La segunda fase del plan se encuentra en etapa de diseño y contempla extender las intervenciones hacia zonas aledañas, con el objetivo de profundizar el ordenamiento del tendido y consolidar mejoras sostenidas en el paisaje urbano de la Ciudad.