Avanza el plan para ordenar el cableado aéreo en CABA junto a empresas de telecomunicaciones + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño impulsa un reordenamiento del tendido en zonas clave, con intervención en más de 1.100 manzanas y un alto nivel de ejecución en distintas etapas.

La Ciudad avanza en un plan para ordenar el cableado

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza, en conjunto con empresas del sector como Telecom, Telecentro y Telefónica, en un plan destinado a reorganizar el cableado aéreo, con el objetivo de reducir la contaminación visual y mejorar la calidad del entorno urbano.

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La iniciativa forma parte de una estrategia integral que apunta a optimizar el espacio público, especialmente en áreas de valor patrimonial, donde el impacto del tendido resulta más evidente. Para ello, se definió una intervención sobre 1.178 manzanas y el reemplazo de 744 postes.

El proyecto fue abordado en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, junto a funcionarios del área de Espacio Público y Ordenamiento Urbano, además de representantes de las compañías involucradas.

Alto nivel de avance y foco en zonas patrimoniales El plan se estructuró a partir de un relevamiento previo realizado en conjunto con las empresas, que permitió identificar los sectores prioritarios y definir el alcance de las obras.

En términos de ejecución, el programa ya muestra avances significativos. Las tareas de tendido aéreo alcanzan un 75,08% de progreso, con 894 manzanas intervenidas, mientras que los trabajos sobre postes y columnas registran un 73,5% de avance, con 867 manzanas completadas. En tanto, el desarrollo global del proyecto llega al 53,1%, con 627 manzanas finalizadas.

En términos de ejecución, el programa ya muestra avances significativos. Las tareas de tendido aéreo alcanzan un 75,08% de progreso, con 894 manzanas intervenidas, mientras que los trabajos sobre postes y columnas registran un 73,5% de avance, con 867 manzanas completadas. Durante la primera etapa, que se extendió por 30 días, los trabajos se concentraron en áreas de alta densidad visual y valor histórico. En ese marco, una de las compañías completó la normalización del cableado en el perímetro delimitado por Avenida del Libertador, Libertad, Tucumán y Ayacucho. Desde el Ejecutivo porteño destacaron la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para avanzar en este tipo de iniciativas. “Buscamos mejorar los servicios y generar un entorno más ordenado y con menor impacto visual para los vecinos”, señalaron fuentes oficiales. La segunda fase del plan se encuentra en etapa de diseño y contempla extender las intervenciones hacia zonas aledañas, con el objetivo de profundizar el ordenamiento del tendido y consolidar mejoras sostenidas en el paisaje urbano de la Ciudad.