Prime Video: Mark Ruffalo y Meg Ryan en una película de crimen y deseo con escenas sexuales que te dejarán sin aliento

A veces estar en un lugar y momento determinado no es un significativo de un buen augurio. La suerte del destino quiere que presenciemos hechos, escenas que nuestros ojos no quisieran ver. Y quedamos pegados, sin más, siendo testigos de algo que nunca buscamos.

Frannie Avery (Meg Ryan) lleva una vida muy normal. Trabaja como profesora y vive en Nueva York. Sus días transcurren entre el trabajo, su vida en solitario y algún encuentro con su hermana, pero un día su rutina se ve alterada de repente. Sin quererlo, Frannie presencia una escena sexual muy subida de tono entre un hombre y una mujer, aunque no consigue ver el rostro de ninguno de ellos.

Mientras la investigación continúa, Frannie se ve propulsada más y más allá en el cada vez más espantoso caso de asesinato y en la progresivamente más arriesgada relación con Malloy, capaz de abrir su corazón de formas que nunca hubiera imaginado. Cuando un asaltante enmascarado la ataca, parece claro que Frannie no puede confiar en nadie. Ni en su joven e intenso estudiante Cornelius (Sharrieff Pugh), que está escribiendo un papel sobre la inocencia del asesino en serie John Wayne Gacy. Ni en su inquietante ex amante John (Kevin Bacon) que sigue cada paso que da. Y por supuesto tampoco en Malloy que ahora despierta no sólo sus deseos más profundos sino también sus más oscuras sospechas sobre el peligro que la acecha.

Tráiler de En carne viva, película en Prime Video

Reparto de En carne viva, película en Prime Video