Prime Video: una asistente virtual toma por completo la vida de un hombre adicto al celular y lo lleva a situaciones límites y turbias

Algunas películas on demand ya se han encargado de hacernos ver como la tecnología no lo es todo y mucho menos un estilo de vida y esta lección ha venido en diferentes presentaciones; WALL·E , a forma de ciencia ficción como lo fue Ready Player One: Comienza el Juego, con Joaquin Phoenix. Ahora, a manera de comedia llega Jexi: Un celular sin filtro.