Productor de The Last of Us revela cuántas temporadas tendrá la serie







Aunque la huelga detuvo la producción, la serie de HBO pacientemente espera volver tras el éxito de su primera tanda de episodios.

Aunque aún no sepamos cuando podría llegar la próxima temporada, la primera parte de la serie The Last of Us en HBO fue sin dudas un éxito. Ahora, el productor y guionista de la serie basada en el popular videojuego opinó sobre cuántas temporadas harán.

"Nunca sabés, podrían ser tres o cinco, pero cuatro parece un buen número", explicó Craig Mazin, show runner de la serie, y agregó: "Por la historia que contamos, algunas temporadas necesitarán más episodios y otras necesitarán más".

En una entrevista, el productor comentó que "siempre entre temporadas hay un salto en el presupuesto", pero que "nunca es suficiente". "Desde que trabajo en esto, nunca estuve en una situación de 'Necesito esto' y que la respuesta sea 'Acá tenés', le indicó Mazin al Hollywood Reporter y agregó: "Pero eventualmente llegás a lo que necesitás".

Con nueve episodios, la primera temporada de la serie cubrió los eventos del juego The Last of Us, lanzado en 2013 para PlayStation 3, y su expansión The Last of Us: Left Behind. Además de ser un suceso en crítica y espectadores, está nominada para 24 premios Emmy.

Qué va a pasar con la segunda temporada de The Last Of Us the last of us.jpg HBO Max Dos semanas y media de que haya empezado la primera temporada, HBO anunció que renovaba la serie para una segunda. Neil Druckmann, co-escritor y director de los juegos, ya habían adelantado que querían llegar a una tercera parte, al sugerir que una sola temporada no podría cubrir todo lo que sucede en The Last of Us Part 2, el juego lanzado en 2020. Al ser preguntado si ya tenía una actriz para el rol de Abby del segundo juego, Mazin solo respondió: "Tal vez". "La realidad es que la huelga de actores y guionistas nos detuvo", explicó el ejecutivo y adelantó que la elección de quién interpretara al personaje sorprenderá a los fans.