Florida bautizará como Donald Trump al aeropuerto de Palm Beach + Seguir en









La medida firmada por Ron DeSantis se suma a una creciente lista de instituciones y programas que llevan el nombre del presidente estadounidense.

Florida avanza con el proceso para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor a Donald Trump. AP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach por el de Donald Trump, en una decisión que refuerza la presencia del mandatario en espacios públicos y se inscribe en una serie de iniciativas similares impulsadas en distintos ámbitos del país.

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La medida oficializa el proceso para renombrar una de las principales terminales aéreas del estado en honor al actual presidente de Estados Unidos. La iniciativa se suma a otras acciones recientes que incorporaron el nombre de Trump a edificios, programas gubernamentales, buques de guerra y distintos proyectos federales.

El cambio también se vincula con una decisión adoptada el año pasado en Florida, cuando se aprobó un plan para donar una propiedad en el centro de Miami destinada a convertirse en la futura biblioteca presidencial de Trump.

palm beach aeropuerto (1) Aeropuerto de Palm Beach: la terminal aérea será rebautizada con el nombre de Donald Trump. Aunque nacido en Nueva York, Trump trasladó su residencia a Florida en 2019. Desde entonces, fijó su domicilio principal en su complejo Mar-a-Lago, ubicado en West Palm Beach, dejando atrás su histórico ático en la Torre Trump.

Los pasos necesarios para concretar el cambio Antes de que el nuevo nombre entre en vigencia, será necesario completar un proceso administrativo. Las autoridades deberán presentar una solicitud formal ante la Administración Federal de Aviación (FAA), que luego se encargará de actualizar las bases de datos de navegación, cartas de vuelo y señalización del aeropuerto.

En paralelo, el representante Brian Mast presentó un proyecto de ley para modificar el código de tres letras del aeropuerto, que actualmente es PBI, por DJT, en referencia a las iniciales del presidente. Una estrategia más amplia de posicionamiento simbólico La incorporación del nombre de Trump a espacios institucionales no se limita al aeropuerto. En los últimos meses, su nombre fue añadido a una futura clase de buques de guerra de la Armada, a un programa de visados para extranjeros adinerados, a un sitio web estatal de medicamentos recetados y a cuentas de ahorro federales destinadas a niños.

a un programa de visados para extranjeros adinerados, a un sitio web estatal de medicamentos recetados y a cuentas de ahorro federales destinadas a niños. Además, el Tesoro de Estados Unidos anunció que los billetes comenzarán a llevar la firma de Trump a partir del verano boreal , lo que marcará la primera vez que un presidente en ejercicio estampa su firma en la moneda del país.

, lo que marcará la primera vez que un presidente en ejercicio estampa su firma en la moneda del país. En el ámbito cultural, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas incorporó su nombre tras una reconfiguración de su dirección, mientras que también fue añadido al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, luego de que su administración tomara control de la organización.

para las incorporó su nombre tras una reconfiguración de su dirección, mientras que también fue añadido al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, luego de que su administración tomara control de la organización. Por otro lado, un comité federal de artes aprobó recientemente una moneda conmemorativa de oro con su imagen, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de Estados Unidos. donald trump dedos Trump ya da nombre a programas, instituciones, buques de guerra y proyectos federales. Negociaciones políticas y controversias En paralelo a estas decisiones, la Casa Blanca confirmó que Trump llegó a plantear un acuerdo político que incluía levantar el bloqueo a la financiación de un túnel bajo el río Hudson, en Nueva York, a cambio de que el senador demócrata Chuck Schumer apoyara iniciativas para renombrar el Aeropuerto Washington Dulles y la Estación Penn con su nombre. De este modo, el cambio en el aeropuerto de Palm Beach se inscribe en una estrategia más amplia que combina decisiones administrativas, iniciativas legislativas y negociaciones políticas para consolidar la presencia simbólica del mandatario en distintos espacios públicos de Estados Unidos.