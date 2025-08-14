¿Qué le pasó a Eliana Guercio? La dura advertencia que dejó en sus redes

La panelista y mujer de Chiquito Romero, Eliana Guercio, envió un fuerte mensaje a sus seguidores luego de padecer en carne propia una estafa que pudo haber puesto en riesgo a su salud.

Eliana Guercio lanzó en sus redes sociales una dura advertencia luego de que aparentemente se practicara un retoque estético con un método no invasivo pero que no resultó como esperaba. La panelista realizó entonces un posteo en el que busca alertar a los usuarios respecto de la importancia de ponerse en manos de profesionales respetados.

En sus historias de Instagram, la mujer de Chiquito Romero enfatizó sobre lo riesgoso que es hacerse tratamientos de estética con personas que no están capacitadas, lo que puede resultar sumamente peligroso . Ella se habría retocado y tuvo reacciones adversas al tratamiento que se realizó.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo . No se fijen si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", escribió la exmodelo alertando a los usuarios sobre cómo el discurso de promoción en redes puede diferir de forma extrema a lo que ocurre en la realidad.

Además, detalló lo que vivió en carne propia: "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace".

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Guercio explicó: " ¡Estoy bien de salud ! Gracias a todos los que se preocupan", y llevó un mensaje para concientizar estos problemas cada vez más recurrentes: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto! ".

El mensaje de Guercio coincide con la denuncia que el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires contra Santiago Maratea por promocionar un producto cuyos verdaderos resultados no son avalados por la medicina.

Otras famosas estafadas en sus tratamientos estéticos

eliana guercio.webp Eliana Guercio se lució como panelista en la última edición de "Gran Hermano".

A pesar de que fueron procedimientos que implicaron una intervención quirúrgica, algo diferente al tratamiento que se realizó Eliana Guercio, hay varias famosas argentinas que padecieron mala praxis cuando buscaban un cambio en sus cuerpos.

Pamela Sosa es una de ellas, que se sometió a varias operaciones estéticas que hizo el doctor Aníbal Lotocki, quien era su pareja. El médico que fue condenado a 8 años de prisión, fue el mismo que operó a Silvina Luna quien, luego de luchar contra los efectos que el metacrilato operó en su organismo, falleció a los 43 años.

María del Carmen Valenzuela fue otra de las víctimas de mala praxis, cuando se sometió a un tratamiento de implantes dentales que le generó complicaciones tales como dolores muy fuertes que le impedían comer con normalidad.

Ellas son algunas de las caras conocidas que padecieron mala praxis al someterse a procedimientos estéticos complejos. Guercio, que se hizo uno menos invasivo, también tuvo reacciones adversas y buscó mandar un mensaje para concientizar a la gente antes de hacer este tipo de cosas y sobre lo importante que es, si uno decide llevarlos a cabo, que sean con profesionales aptos y capacitados.