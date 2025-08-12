Diversos estudios internacionales indican que una gran parte de la población experimenta fatiga con frecuencia. El agotamiento actual no es solo físico, sino también mental. Este cansancio generalizado afecta a personas de todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos.
Cómo reducir el cansancio y mejorar la salud mental, según especialistas
El agotamiento actual no solo es físico, también es mental. Expertos recomiendan estrategias para optimizar el descanso.
Los especialistas sostienen que esta fatiga es producto de varios factores: la presión por mantener una productividad constante, la exposición prolongada a pantallas y la falta de desconexión digital.
Debido a esto, neurocientíficos, psicólogos y médicos especializados en sueño y bienestar comenzaron a desarrollar nuevas pautas para abordar el cansancio crónico. A continuación, las recomendaciones.
Los diez consejos para reducir el cansancio
- Respetar una rutina: Matthew Walker, neurobiólogo de la Universidad de California, señaló que la regularidad del sueño es tan importante como su duración. Es necesario mantener horarios consistentes.
- Dormir según el reloj biológico: Satchin Panda, del Salk Institute, recomendó adaptar los horarios de descanso al cronotipo personal. Dormir en horarios desalineados con el tiempo interno puede generar más fatiga que dormir pocas horas.
- Incorporar pausas sin estímulos visuales: Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, resaltó la importancia de los estados de reposo no dormido, sin pantallas ni tareas. Estos momentos reducen la saturación cognitiva.
- Tomar siestas breves: Sara Mednick, investigadora del sueño en la Universidad de California, afirmó que realizar siestas de 10 a 20 minutos como reinicios mentales mejoran la atención y el control emocional.
- Evitar el multitasking: El neurólogo Conrado Estol advirtió que realizar múltiples tareas a la vez fragmenta la atención y genera un agotamiento cognitivo sin sensación de logro. Por eso, es necesario enfocarse en una actividad por vez.
- Escuchar las señales del cuerpo: Adriana Martínez, psicóloga de la Fundación Aiglé, afirmó que el cansancio es una señal legítima que debe ser atendida y no minimizada. Identificarlo a tiempo permite realizar ajustes antes de alcanzar el agotamiento extremo.
- Valorar los momentos de inactividad: Rocío Ramos Paul, psicóloga, destaca que no llenar cada momento libre con actividades puede ser beneficioso. Esto podría ayudar a la regeneración mental y la reconexión con uno mismo.
- Cuidar la salud intestinal: El gastroenterólogo Facundo Pereyra señaló que una microbiota desequilibrada puede provocar una fatiga persistente. Recomienda evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados.
- Reducir el uso de pantallas antes de dormir: Eve Van Cauter, investigadora en medicina del sueño de la Universidad de Chicago, propuso limitar la exposición a luz azul al menos una hora antes de dormir.
- Revalorizar el descanso como necesidad fisiológica: Aric Prather, psicólogo de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), concluyó en que, descansar no es una pérdida de tiempo, sino una acción esencial para el rendimiento y la salud integral.
