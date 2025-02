Eliana Guercio reveló que volverá a estudiar: "Arranco a cursar en marzo"

“El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar”, sostuvo la mujer del arquero de Boca Juniors, quien ya tiene cierta experiencia en la gastronomía tras su paso por Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y ahora busca perfeccionarse en comidas tanto dulces como saladas. “Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, redondeó, mientras Nancy Pazos comentó con ironía: “Una nueva salida laboral para Eliana”.