La película de Netflix que rompió todos los récords: la producción perfecta para los amantes del k-pop







El género musical que cautivó a los jóvenes en todo el mundo ya tiene su pieza audiovisual en Netflix.

La película que está causando furor en Netflix.

El género musical proveniente de Corea del Sur conocido como K-Pop causó furor entre los jóvenes y adolescentes en los últimos años. Existen millones de fanáticos de estas nuevas bandas y Netflix tomó cartas en el asunto. Por eso, esta película está generando repercusiones alrededor del mundo.

Se trata de "Las Guerreras K-pop", estrenada en el 2025 y producida por Sony. Con un estilo animado, y una gran banda sonora que no tiene nada que envidiar a los grupos más conocidos como BTS o BlackPink, ha sabido impregnar la estética y espíritu k-popero a una producción exitosa.

Las guerreras kpop Todo el acción y color de una película que está causando furor en Netflix. De qué trata Las guerreras K-pop, la película que arrasa en Netflix La trama sigue a Huntrix, un trío de K-pop de chicas con habilidades especiales que combinan su talento musical con poderes de pelea. Cuando no están en el escenario, luchan contra demonios y criaturas infernales, con un arsenal de armas de lo más colorido.

Además, el grupo se conecta con sus seguidores, por lo tanto, estos les brindan fuerza y son protagonistas de las peleas que encabezan. Otro condimento, es el abordaje de un pacto no escrito entre fans y artistas, donde se combaten problemáticas que enfrenta el género en la realidad.

Un grupo de enemigos son los Saja Boys, una banda que satiriza el k-pop masculino, ideada para tentar a los fans y a las protagonistas con "el lado oscuro" y atacar el mundo.

Netflix: tráiler de Las guerreras K-pop Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Las guerreras K-pop Arden Cho (Rumi)

Liza Koshy (Host)

Yunjin Kim (Celine)

Ji-young Yoo (Zoey)

Ahn Hyo-seop (Jinu)

Lee Byung Hun (Gwi-Ma)

Joel Kim Booster (Romance Saja)

