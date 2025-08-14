El género musical proveniente de Corea del Sur conocido como K-Pop causó furor entre los jóvenes y adolescentes en los últimos años. Existen millones de fanáticos de estas nuevas bandas y Netflix tomó cartas en el asunto. Por eso, esta película está generando repercusiones alrededor del mundo.
La película de Netflix que rompió todos los récords: la producción perfecta para los amantes del k-pop
El género musical que cautivó a los jóvenes en todo el mundo ya tiene su pieza audiovisual en Netflix.
Se trata de "Las Guerreras K-pop", estrenada en el 2025 y producida por Sony. Con un estilo animado, y una gran banda sonora que no tiene nada que envidiar a los grupos más conocidos como BTS o BlackPink, ha sabido impregnar la estética y espíritu k-popero a una producción exitosa.
De qué trata Las guerreras K-pop, la película que arrasa en Netflix
La trama sigue a Huntrix, un trío de K-pop de chicas con habilidades especiales que combinan su talento musical con poderes de pelea. Cuando no están en el escenario, luchan contra demonios y criaturas infernales, con un arsenal de armas de lo más colorido.
Además, el grupo se conecta con sus seguidores, por lo tanto, estos les brindan fuerza y son protagonistas de las peleas que encabezan. Otro condimento, es el abordaje de un pacto no escrito entre fans y artistas, donde se combaten problemáticas que enfrenta el género en la realidad.
Un grupo de enemigos son los Saja Boys, una banda que satiriza el k-pop masculino, ideada para tentar a los fans y a las protagonistas con "el lado oscuro" y atacar el mundo.
Netflix: tráiler de Las guerreras K-pop
Netflix: elenco de Las guerreras K-pop
- Arden Cho (Rumi)
- Liza Koshy (Host)
- Yunjin Kim (Celine)
- Ji-young Yoo (Zoey)
- Ahn Hyo-seop (Jinu)
- Lee Byung Hun (Gwi-Ma)
- Joel Kim Booster (Romance Saja)
