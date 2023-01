Murió Bruce Gowers, director de "Bohemian Rhapsody" y otros famosos videoclips

El video de Gowers para "Bohemian Rhapsody", en el que se mostraban los rostros de los miembros de la banda contra un fondo oscuro y cantaban armonías de cuatro partes, ayudó a establecer tanto a la banda de rock como una de las más grandes de la década como a los videos musicales como una poderosa herramienta promocional. para la industria discográfica.

Posteriormente, Gowers dirigiría videos musicales populares para íconos musicales como Prince ("1999"), los Rolling Stones ("Hot Stuff"), Michael Jackson ("She's Out Of My Life"), John Mellencamp ("Hurts So Good") y Fleetwood Mac (“Landslide”), entre muchos otros.

Gowers ganó un premio DGA en 2004 por el especial de televisión Genius: A Night for Ray Charles, un Grammy por "Heart of Rock and Roll" de Huey Lewis and the News y un MTV Video Music Award por "Bohemian Rhapsody" (Mejor video de una película por la famosa aparición de la canción en Wayne's World).