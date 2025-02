Quién era Gene Hackman, el legendario actor que fue villano de Superman y protagonizó "Contacto en Francia"

Participó en más de 80 películas a lo largo de 50 años de carrera. Uno de sus últimos reconocimientos fue en el film The Royal Tenenbaums.

Con cerca de 50 años de carrera, Hackman participó en más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Entre sus papeles más memorables se encuentran el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el ex alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.