Ralph Fiennes reveló detalles de la trama de la esperada película "28 Years Later"

Ralph Fiennes dio detalles de la trama de la próxima película apocalíptica 28 Years Later. La tercera entrega de la franquicia, que comenzó con 28 Days Later en 2002 y fue seguida por 28 Weeks Later en 2007, verá el regreso de Cillian Murphy como Jim, mientras que Danny Boyle está nuevamente en la silla del director y Alex Garland vuelve como guionista junto a Boyle.