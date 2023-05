Rápidos y Furiosos X: más grande, más explosiva y más delirante que nunca

En la cinta Rápidos y Furiosos 5in Control de 2011, Dom y su equipo acabaron con el infame capo de la droga brasileño Hernan Reyes y diezmaron su imperio en un puente de Río de Janeiro. Lo que no sabían era que el hijo de Reyes, Dante ( Jason Momoa ), fue testigo de todo y ha pasado los últimos 12 años ideando un plan maestro para hacer que Dom pague el precio más alto.

El villano compuesto por Jason Momoa es todo lo que la película necesita, un gigante musculoso, millonario, sanguinario y fuera de si. Es verdad que el cliché del "hijo que busca venganza" se uso hasta el hartazgo, y particularmente en esta saga, pero es un buen recurso para tener un villano a la altura.

Otra vez aparecen, hijos e hijas, hermanos y hermanas de los que nunca supimos nada para seguir agrandando el gigantesco elenco y las muertes muchas veces no son definitivas, pero uno elige creer. Esa es la única manera de seguir disfrutando de entregarse a la experiencia Rápidos y Furiosos.

Y no es sólo creer en lazos sanguíneos que no dejan de aparecer para seguir agrandando el elenco. Es creer en las habilidades para manejar de todos los personajes, sus habilidades cómo artistas marciales y para el uso de armas, si no también es creer en la "suavidad" de la carrocería de los autos, el lugar favorito para aterrizar tras una caída mortal.

Rápidos y Furiosos es una saga que ya dio la vuelta completa y no reniega de lo que se convirtió. Eso puede gustar o no. Quien quiera despotricar contra Toretto y compañía que lo haga nomás, él mientras tenga un auto para defenderse siempre sale ileso.

Tráiler de Rápidos y Furiosos X

Elenco de Rápidos y Furiosos X

Junto a Diesel y Momoa, los fanáticos de la serie Rápidos y Furiosos pueden ver a los miembros del elenco que regresan: Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood y Helen Mirren. Además se suman a la franquicia Brie Larson, Rita Moreno, Alan Ritchson y Daniela Melchoir.

Rápidos y Furiosos X está dirigida por Louis Leterrier, quien reemplazó a Justin Lin el año pasado, recientemente se confirmó que Leterrier también será el encargado de dirigir la próxima y última película de la saga.

Rápidos y Furiosos X llega a los cines el 18 de mayo.